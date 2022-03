L'info météo du jour Des pluies rythmeront la journée de samedi

De la pluie est prévue pour ce vendredi et samedi, plus ou moins abondantes en fonction des régions. Les températures resteront douces.

Ce vendredi, une perturbation envahira une bonne moitié ouest du pays où nuages et pluie s'imposeront. Les précipitations seront plus intenses en direction du littoral ou des Pyrénées. Des éclaircies résisteront près des frontières de l'est, surtout en Alsace, mais aussi en Corse. Le vent de sud à sud-ouest parfois fort maintiendra la douceur.

Si @meteo_radar m’annonce du vent ?? et autour des 10 mm ??.

On croise les doigts pour la bonne efficience de l’#Azote et du soufre dans les #orges et #blés ??. https://t.co/dKX2LAP8yN pic.twitter.com/UwKAYcMfi7 — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) March 11, 2022

Samedi, il continuera de pleuvoir abondamment sur le Languedoc et les Cévennes tout au long de la journée. Pluie également mais dans une moindre mesure des Pyrénées au Berry jusqu'en Champagne-Ardenne, plus faible à mesure que l'on se dirigera vers le nord. Le temps restera sec près des frontières de l'est malgré un ciel chargé. Le soleil fera quelques belles apparitions du Pays Basque à la Bretagne jusqu'au Cotentin en attendant des nouvelles pluies sur le Finistère. Il fera assez doux.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net