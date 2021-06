L'info météo du jour Des pluies toujours présentes sur la moitié nord du pays

Pauline Debris Terre-net Média

Il y aura encore un peu d'instabilité sur le pays surtout sur la moitié nord. Des pluies fréquentes et parfois orageuses s'abattrons de la Champagne à l'Alsace et à la Franche-Comté. Ailleurs, le temps sera plus sec et stable avec de belles éclaircies.

