L'info météo du jour Des températures douces voire chaudes jeudi après-midi

Les températures remontent ce mercredi et jeudi. Le soleil continue de briller très largement.

Ce mercredi, le soleil brillera très largement quasiment partout. Quelques petits cumulus circuleront sur la moitié sud. Le ciel sera plus sombre et menaçant sur l'est des Pyrénées et le Roussillon où quelques pluies se produiront. Vent marin et vent d'autan souffleront fort, voire violemment pour l'autan. Le temps sera encore assez froid le matin notamment sur un tiers nord-est du pays où quelques gelées blanches se produiront. Une nette hausse du thermomètre est en revanche attendue l'après-midi.

#RadioOuverte @Europe1 @MattBelliard @laurentcabrol bonjour à toute l’équipe, aujourd’hui préparation des terres pour semis de maïs. Quelle secheresse dans le nord!!! A quand la fin de ce vent de nord-est et à quand la pluie la vrai? pic.twitter.com/E1703iDqP3 — Jean lanvin (@Lanvin14J) April 15, 2020

Jeudi, le temps s'annonce plutôt bien ensoleillé dans l'ensemble malgré quelques cumulus et cirrus circulant ici ou là. Une petite ondée pourra se déclencher localement l'après-midi sur la Normandie. Les températures seront déjà en hausse à l'aube et supérieures aux chiffres de saison. Il fera très doux voire chaud l'après-midi, surtout du sud-ouest au nord-est.

