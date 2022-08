L'info météo du jour Des températures en baisse pour cette fin de semaine

La fin de semaine sera marquée par des conditions plutôt stables et anticycloniques. Le thermomètre va baisser pour atteindre des valeurs de saison.

Ce vendredi, l'instabilité se décalera un peu sur le flanc est du pays, avec quelques averses qui se déclencheront du quart nord-est jusqu'au sud-ouest, mais elles seront généralement faibles. Instabilité orageuse plus marquée en revanche sur les Alpes. De belles éclaircies se développeront également par moments, et le temps s'annonce plus sec sur les régions de l'ouest. Il fera encore très chaud sur le pourtour méditerranéen avec près de 32-35 degrés, mais les températures baisseront par ailleurs et retrouveront un niveau de saison.

Samedi, des conditions plus anticycloniques et stables s'installeront déjà sur la moitié ouest du pays avec un temps sec et souvent bien ensoleillé toute la journée, notamment de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de France, en passant par la Bretagne et le bassin parisien.

Sur l'est, des résidus instables seront encore accrochés aux massifs, avec quelques averses orageuses éparses des Vosges aux Alpes du Sud en passant par le Jura. Une ou deux ondées encore possibles également sur le Massif Central ou la Bourgogne.

Les températures baisseront nettement mais resteront plus ou moins de saison avec 24 à 26 degrés en général et encore localement plus de 30 degrés du côté de Nîmes, Avignon ou Aix-en-Provence.

