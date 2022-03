L'info météo du jour Des températures encore douces ce jeudi

Le temps reste humide ce jeudi, la douceur est encore au rendez-vous avant un rafraîchissement en fin de semaine.

Ce jeudi, grisaille et pluies fréquentes s'attarderont entre le Cotentin, la Bretagne et le littoral Atlantique. Le ciel restera bien chargé voire gris du Massif Central au nord de la Seine, alors que le soleil brillera du Midi-Pyrénées à la façade Est, hormis des invasions nuageuses sur Paca avec même quelques gouttes sur la Côte d'Azur. Une certaine douceur jouera les prolongations, gelées sur la Lorraine et l'Alsace.

