L'info météo du jour Des températures plus hivernales pour la semaine prochaine

Le froid arrive pour la semaine prochaine sur la France. Les gelées nocturnes seront fréquentes et la neige abondante en montagne.

Ce vendredi, même type de temps bien calme et anticyclonique (1 032 hectopascals), propice à des formations de grisailles et de bancs de brouillards notamment en matinée. Ces grisailles persisteront le plus souvent en journée sur un large tiers nord-est du pays, des Hauts-de-France à l'Alsace, tandis que le soleil s'imposera par ailleurs l'après-midi. Les températures seront proches des valeurs de saison, quelques petites gelées blanches ici et là.

Rituel du matin et parfum d'automne ... pic.twitter.com/shT43Sk7gP — Tanguy (@DumasTanguy1) November 19, 2021

Samedi, l'anticyclone restera d'actualité avec des pressions à plus de 1 030 hPa sur la France. Le temps y restera donc calme et sec avec toutefois pas mal d'humidité en basses couches, qui stagnera sur la moitié nord avec des nuages bas tenaces de la Bretagne à l'Alsace. Au sud par contre, le soleil se montrera généreux malgré quelques remontées nuageuses venant d'Espagne.

Arrivée du #froid sur la France la semaine prochaine : voici le scénario de l'évolution météo envisagé. On retient en substance que de fortes pluies sont redoutées en Méditerranée, ainsi que beaucoup de #neige en montagne. Ailleurs, il fera assez froid et instable ??????? pic.twitter.com/IVJVQZe5f7 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 19, 2021

« Un changement de temps se profile à partir de dimanche, note Stéphane Nedeljkovitch de MeteoNews, avec le passage d'une perturbation pluvieuse sur le pays, le tout déjà accompagné d'une baisse sensible des températures. »

Dès le début de la semaine prochaine, les températures vont devenir plus hivernales avec le retour de gelées nocturnes plus fréquentes. Et la fin de semaine devrait voir « l'arrivée de la neige à très basse altitude, voire localement jusqu'en plaine, tandis que le pourtour méditerranéen pourrait être concerné par d'importantes pluies au contact de l'air froid sur une mer encore très douce », précise le météorologue.

