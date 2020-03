L'info météo du jour Des températures printanières pour ce mercredi et jeudi

Une nouvelle bouffée de douceur concernera le pays en ce milieu de semaine, mercredi et jeudi. Les températures deviendront franchement printanières en particulier du Languedoc à la Provence et en vallée du Rhône. Les températures pourront ainsi atteindre 20 à 23 degrés du côté de Nîmes, Avignon ou Valence, 17 à 20 degrés à Grenoble ou Lyon.

Ce mercredi, les conditions resteront assez mitigées surtout sur la moitié nord avec de faibles perturbations. Nuages et pluies faibles éparses concerneront les régions au nord de la Loire et jusqu'en Charentes et Limousin, le tout avec du vent encore très sensible à assez fort (40 à 50-60 km/h). Tandis que le sud de la Garonne, Rhône-Alpes et le pourtour Méditerranéen bénéficieront de conditions plus ensoleillées. Le fait marquant du milieu de semaine sera les températures en forte hausse, atteignant des valeurs très printanières avec localement plus de 20 degrés, notamment en vallée du Rhône.

Jeudi, une perturbation de faible activité traversera de nouveau une bonne partie du pays d'ouest en est. Nuages et pluies éparses seront présents sur une bonne moitié nord et jusqu'en Aquitaine, tandis que des éclaircies et des averses résiduelles se développeront au nord de la Seine l'après-midi. Il pleuvra jusqu'en Rhône-Alpes et Auvergne en fin de journée. Un soleil très voilé occupera le ciel du Midi. Un vent d'ouest encore sensible surtout près de la Manche (70 à 80 km/h, 50 km/h par ailleurs). Les températures seront très douces du flanc Est à la moitié Sud, de saison par ailleurs.

