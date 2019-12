L'info météo du jour + de 15 degrés mardi sur de nombreuses régions

La journée de mardi sera marquée par un pic de douceur sur la France, avec des températures supérieures à 15 degrés. Les pluies vont se faire plus rares jusqu'à jeudi avant le retour d'une fin de semaine agitée.

Ce lundi, un front ondulera toute la journée de la Vendée aux Hauts-de-France en passant par la région parisienne, en y donnant des pluies encore fréquentes. Ces pluies se rétracteront ensuite le long des côtes de la Manche sous l'effet d'un vigoureux flux de sud, qui donnera de fortes rafales de vent en vallée du Rhône et sur le Massif Central. Entrées maritimes en Languedoc et Cévennes, averses sur la côte d'Azur. La douceur va régner.

Un pic de douceur se produira demain mardi sur la France, avec des températures atteignant et dépassant souvent le seuil des 15 degrés sur de nombreuses régions l'après-midi.

MeteoNews prévoit des températures maximales de 15 degrés à Lille, Beauvais, Chartres, Orléans et Nancy, 16 degrés à Paris, Tours, Metz, Reims, Marseille, Lons-le-Saunier et Dijon, 17 degrés à Limoges, Bourges, Bar-le-Duc, Chaumont, Agen, Cahors, Montpellier et Lyon, 18 degrés à Toulouse, Saint-Dizier, Châteauroux, Auxerre, Valence et Nice, 19 degrés à Perpignan, Vichy, Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde et Bastia et jusqu'à 20 degrés à Albi et Ajaccio.

Côté ciel, une relative accalmie nous concernera entre mardi et jeudi avec moins de pluie avant une fin de semaine à nouveau très agitée sous des passages pluvieux successifs et des vents violents.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net