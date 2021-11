L'info météo du jour Des températures très fraîches

Averses, temps maussade et températures fraîches au programme de ce jeudi 4 novembre.

Ce jeudi, une poche d'air froid circulera encore sur le pays donnant de fréquentes averses et un temps bien maussade sur un large quart nord-est du pays, en particulier des frontières belges aux Alpes du Nord et sur la Bourgogne-Franche Comté et Grand Est (flocons dès 1 000 m dans le Jura et les Vosges).

Les averses, instables, seront également encore fréquentes près des côtes de la Manche ainsi que sur la côte de la Nouvelle Aquitaine en particulier entre Biarritz et Arcachon. Les températures seront très fraîches.

Le vert pâturage pousse bien !

Je ferais une coupe d'ensilage au printemps avant d'y mettre les vaches. pic.twitter.com/vsSHeHFKIR — Etienne Agri (@agrikol) November 4, 2021

Cette fraîcheur persistera au moins jusqu'à la semaine prochaine sous la prédominance de conditions anticycloniques, mais de l'air plus doux et une forte inversion seront présents en montagne (+ 7 à + 10 degrés à 1 500 m d'altitude).

