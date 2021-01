L'info météo du jour Deux perturbations conséquentes traversent le pays

Deux grosses perturbations apportent des pluies fréquentes et conséquentes ce jeudi. Elles seront accompagnées de forts coups de vent.

Ce jeudi, les conditions s'annoncent très agitées au passage de deux perturbations successives, l'une s'évacuant par le nord-est le matin, l'autre arrivant très vite par l'ouest et gagnant les deux-tiers nord en journée. Des pluies fréquentes et conséquentes se produiront à leur passage.

Après un premier coup de vent la nuit précédente, un second se produira sous le deuxième front du centre-ouest aux frontières du nord-est.

Les régions méridionales resteront un peu en marge de ces intempéries malgré quelques pluies au sud de la Garonne, mais aussi de la Côte d'Azur à la Corse. La douceur sera de mise.

Une simple flaque un matin de janvier..



Pas encore le moment d'aller dans les champs !#jeudiphoto pic.twitter.com/HghM4CYddd — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 21, 2021

Vendredi, une nouvelle perturbation très active s'étendra de la Nouvelle Aquitaine aux Ardennes puis aux Alpes en cours de journée, donnant des passages pluvieux fréquents et parfois soutenus, parfois mêlés d'orage et de grésil vers le Limousin, les Charentes et la Gironde, de neige sur le Massif Central.

Franche dégradation en cours de journée sur le sud-est également avec de fortes pluies abondantes sur le Var et les Alpes Maritimes l'après-midi. Maussade aussi dans le nord-est alors qu'un léger répit se dessinera par le nord-ouest du pays. Les températures seront en baisse avec l'arrivée d'une masse d'air maritime polaire.

