L'info météo du jour Douceur printanière jusqu'à vendredi, refroidissement ensuite

Une douceur printanière régnera jusqu'à vendredi sur l'ensemble de la France avec des thermomètres affichant fréquemment 15 à 20 degrés les après-midi. Un refroidissement est attendu en fin de semaine et de nombreuses gelées pourraient faire leur retour la semaine prochaine.

Ce mercredi, l'anticyclone garantira un temps calme et sec partout. Des brouillards réduiront la visibilité le matin de la Champagne-Ardenne à la Lorraine et des plaques de grisaille concerneront la moitié nord, surtout le Centre, le Bassin Parisien et la Picardie. Le soleil brillera partout ailleurs. Le soleil sera présent en journée sur la plupart des régions, mais des nuages bas traîneront de l'est de la Bretagne au Centre jusqu'à la Lorraine et la Picardie. Une douceur printanière régnera.

Jeudi, la situation restera bien calme sur le pays, souvent ensoleillée notamment à l'ouest et au sud après quelques brumes et brouillards matinaux. Des passages nuageux parfois assez importants circuleront en revanche des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne jusqu'au Bassin Parisien, débordant vers la Normandie en journée. Une douceur printanière persistera.

Les températures commenceront à chuter dès vendredi le long de la Manche et sur l'extrême nord avec moins de 10 degrés de maximum. Ce refroidissement devrait gagner les régions situées au nord de la Loire durant le week-end, et pourrait se généraliser à tout le pays en début de semaine prochaine.

Les gelées feront alors leur retour du un large quart nord-est jusqu'au Centre ou encore sur le Massif Central, avec des valeurs comprises entre 0 et - 3 degrés, voire localement - 4 à - 5 degrés.

