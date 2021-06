L'info météo du jour Du beau temps et des températures en hausse

Pauline Debris Terre-net Média

Les risques d'orages à l'est vont se résorber progressivement mais de rares ondées locales entre Provence et Hautes-Alpes sont possibles. Ailleurs, il fera beau. Demain, soleil et chaleur seront au rendez-vous malgré de la brume le long des côtes de la Manche. Des orages ne sont à exclure sur les Pyrénées et les Alpes.

Ce jeudi, les hautes pressions se renforceront et le flux cyclonisme instable sur la façade Est se résorbera progressivement. Ainsi, la masse d'air s'asséchera et les risques orageux se cantonneront à de rares ondées locales entre Provence et Hautes-Alpes. Partout ailleurs, beau temps sec avec beaucoup de soleil et des cumulus décoratifs. Quelques entrées maritimes type stratus sur la baie de Somme et les côtes normandes le matin. Températures estivales, en hausse. #agriculture

Encore quelques jours de patience et cette multitude de fleurs ira remplir des boîtes @d_aucy car

"On a toujours besoin de petits pois chez soi" pic.twitter.com/BPzhRoowjI — menier jean rene (@menierjeanrene) June 10, 2021 Vendredi s'annonce estival un peu partout. Il faudra toutefois compter sur des nuages bas voire des bancs de brume ou brouillard le long des côtes de la Manche, assez tenaces en journée. Soleil ailleurs parmi quelques cumulus. Les Pyrénées et les Alpes connaîtront des développements nuageux plus importants, pouvant aller jusqu'à l'orage. Chaleur modérée parfois assez lourde. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

