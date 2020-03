L'info météo du jour Du soleil et du froid au programme

Le soleil continue de briller sur la moitié nord mardi et mercredi. Le temps sera plus gris voire pluvieux sur le quart sud-est.

Ce mardi, le soleil continuera de briller dans un ciel parfaitement bleu sur la moitié nord et près de l'océan. Le ciel sera plus nuageux en revanche des Pyrénées au quart sud-est, plus particulièrement de la Provence aux Cévennes où un temps gris s'imposera, donnant un peu de pluie. Le vent d'est restera sensible. Le froid s'impose le matin du quart nord-est à la Normandie jusqu'au Centre et à Rhône-Alpes-Auvergne avec des gelées. Il fera encore doux en journée dans l'Ouest.

Mercredi, le pays restera largement sous l'influence de hautes pressions situées au nord du continent. Une bise de nord-est sensible ramènera encore un ciel très ensoleillé dans l'ensemble sur une large moitié nord notamment. Des cumulus bourgeonneront plus ou moins sur la moitié sud en cours de journée, mais le risque d'averse restera localisé aux reliefs (neige dès 800 à 1 200 m environ), voire de Paca à la Corse. Les gelées seront fréquentes à l'aube, puis le temps sera un peu frais pour la saison en journée, mais plus clément sur la façade Atlantique.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net