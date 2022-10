L'info météo du jour Encore de fortes pluies dans le centre-est ce vendredi avant une accalmie

L'épisode de pluies cévenoles se poursuit ce vendredi, en s'étendant à l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Une relative accalmie se dessine pour samedi.

Ce vendredi, l'axe pluvio-orageux persistera sur le centre-est du pays, en particulier de l'Ardèche aux Alpes du Nord avec des intensités pluvieuses encore soutenues à très fortes : les cumuls de pluie d'ici le soir pourront dépasser les 100 voire 150 mm sur les Cévennes ardéchoises et 40 à 60 mm sur l'ensemble de Rhône-Alpes.

Des averses et pluies assez fréquentes mais moins marquées circuleront aussi sur la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et aussi en Bretagne voire en Midi-Pyrénées. Ailleurs, le temps sera plus calme et plus sec avec un ciel essentiellement variable à lumineux sous des températures toujours très douces, souvent supérieures à 20 degrés et un vent de sud-ouest modéré à sensible.

Samedi, c'est une relative accalmie qui se dessinera sur l'Hexagone. Quelques bancs de grisailles seront possibles ici et là en début de matinée, tandis que les fortes pluies de la nuit s'atténueront lentement sur les Alpes. Le temps sera partout quasiment sec en cours de journée, même si une ondée locale ne sera pas exclue ici ou là notamment sur la moitié Nord, où le ciel se montrera parfois un peu plus variable.

Ailleurs, le soleil s'imposera malgré quelques voiles d'altitude et de rares cumulus inoffensifs. Il continuera de faire très doux pour la saison, voire chaud dans le Sud-Ouest et dans le Midi avec souvent plus de 25 degrés, le tout sous un léger ou sensible vent de sud.

