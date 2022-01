L'info météo du jour Encore de fortes pluies sur le sud-ouest

L'épisode de pluies abondantes se poursuivra encore jusqu'à lundi soir au pied des Pyrénées.

Lundi, des hautes pressions commencent à s'installer sur une partie de la France alors qu'une perturbation se retrouve bloquée sur la façade atlantique. Elle donnera encore des pluies fréquentes de la Bretagne aux Pyrénées avec une situation de blocage orographique sur le piémont pyrénéen d'où encore des cumuls de pluie abondants du pays basque à l'Ariège.

???150 à 200mm attendus en moyenne sur cet épisode pluvieux de 48 heures sur les #Pyrénées (loc. jusqu'à 250mm). Avec la fonte nivale de demain, l'ensemble des cours d'eau du piémont seront en #crue.



Plus d'informations ?? https://t.co/oKtgWb9uRO pic.twitter.com/q3UimNyMum — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 9, 2022

À l'est d'une ligne Caen-Clermont-Montpellier, un temps sec et plus lumineux sera observé avec quelques grisailles vers le nord-est. Retour de gelées matinales des frontières belges au Jura.

