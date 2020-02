L'info météo du jour Encore de fortes rafales de vent mardi sur la moitié nord

Le temps reste perturbé et venteux ce lundi sur le sud-est et les Alpes. En soirée, la pluie et les vents violents reviennent sur le tiers nord. Pour mardi, les rafales de vent seront bien présentes sur la moitié nord.

Ce lundi, poursuite d'un temps encore très perturbé et venteux, essentiellement vers les Alpes et le sud-est alors qu'un régime d'averses et de traîne active prendra le relais sur l'ensemble du pays, en particulier au nord et à l'est de la Loire où les averses seront fréquentes et localement orageuses. Des pluies plus continues prendront le relais en fin de journée sur le tiers nord sous des vents violents, jusqu'à 90 km/h dans les terres et 110 sur les côtes. Les températures seront en légère baisse au nord mais restent douces ou de saison.

Bonjour mes amis agri twittos, c'est lundi et on ressort la charrue pour finir la dernière parcelle, bonne semaine à tous et grosses pensées a tous les agriculteurs qui ont subi la tempête !!!???? pic.twitter.com/iwXOpd4iYf — Paolo (@Paolodu16) February 10, 2020

Mardi, un temps gris et pluvieux s'imposera des régions du sud-ouest aux Alpes. Le temps restera sec et assez ensoleillé près de la Méditerranée sous un vent soutenu. Sur la moitié nord, nuages, averses et éclaircies alterneront sous des fortes rafales de vent, plus particulièrement des Hauts-de-France à l'Alsace. Les températures seront encore un peu au-dessus des chiffres de saison.

