L'info météo du jour Encore de l'instabilité sur l'Est, temps plus sec ailleurs

L'Est de la France sera encore soumis à l'instabilité ce jeudi alors que le temps sera plus sec ailleurs.

Ce jeudi, de l'instabilité résiduelle traînera encore une partie de la journée sur les régions de l'Est, notamment des Alpes du Nord aux Ardennes en passant par Grand Est et le Jura, où les averses seront encore assez fréquentes, surtout le matin.

Ailleurs, le ciel se fera plus variable et le temps plus sec, avec quelques éclaircies surtout vers le sud et l'ouest. Les températures seront proches des valeurs de saison le matin, agréables ou estivales dans le sud mais un peu fraîches au nord de la Loire. Le mistral soufflera assez fort en basse vallée du Rhône.

