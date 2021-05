L'info météo du jour Encore de la pluie sur la moitié nord du pays

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, nous retrouverons un temps gris et faiblement pluvieux de la Bretagne au sud du Bassin Parisien jusqu'en Lorraine et Alsace. Après quelques ondées matinales plus au nord, le temps sera finalement plus sec et lumineux. Ailleurs il fera surtout nuageux excepté du Dauphiné jusqu'en Méditerranée où le soleil s'imposera. Demain matin quelques dernières gouttes tomberont de la Franche-Comté et la Bourgogne et le temps s'améliorera.

Ce mercredi, un front ondulant apportera un temps gris et faiblement pluvieux de la Bretagne au sud du Bassin Parisien jusqu'en Lorraine et Alsace. Plus au nord, après quelques ondées matinales, le temps redeviendra plus sec et relativement lumineux, surtout près de la mer du Nord. Du sud de la Garonne au nord des Alpes, il faudra compter sur pas mal de nuages alors que le soleil s'imposera du Dauphiné jusqu'en Méditerranée. Toujours de la fraîcheur. Suis je fou ou pas ! Probable mais si je veux que tout soit fauché aujourd’hui il faut bien commencer ! Et puis les copains de la @FRcumaOuest attendent leur tour pour la faucheuse donc c parti ! 7 mm hier soir sur @OTCouesnon c était pas prévu @MeteoBretagne ! Pas autant ???? pic.twitter.com/6EuMvW5ZVa — Olivier Sourdin (@OSourdin) May 26, 2021 Jeudi, quelques résidus faiblement pluvieux concerneront la Franche-Comté et la Bourgogne le matin. Le temps restera chargé du Berry à la Bretagne mais souvent ensoleillé ailleurs. En journée, le ciel sera majoritairement nuageux sur la moitié nord, plus dégagé sur la frange littorale de la Manche. La moitié sud profitera en revanche du soleil. Encore frais le matin, quasiment de saison en journée, chaud dans le sud. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

