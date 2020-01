L'info météo du jour Encore des nuages pour jeudi

Le ciel restera couvert lors des journées de mercredi et jeudi, et la douceur sera toujours au rendez-vous.

Ce mercredi, le ciel restera bien nuageux et humide sur une grande partie du pays. Quelques bruines tomberont en effet ici et là sur une large moitié nord sous un ciel le plus souvent bâché. Des éclaircies se développeront plus au sud du pays sous un ciel parfois voilé, voire quelques gouttes sur les Pyrénées-Orientales. Le vent de sud-ouest soufflera légèrement et les températures seront très douces pour la saison.

Jeudi, la couverture nuageuse restera dense au nord de la Loire, donnant toujours des petites pluies éparses. Un front froid plus actif arrosera la Bretagne dès le matin, puis s'étendra des Charentes aux côtes de la Manche en journée avec beaucoup de vent. De l'Aquitaine à la Franche-Comté jusqu'en Alsace, le ciel se couvrira progressivement. Le soleil sera plus généreux des Pyrénées au quart sud-est jusqu'aux Alpes. La douceur restera au programme.

