L'info météo du jour Encore un peu de pluie mais toujours de la douceur

Un front froid apporte quelques pluies au nord de la Loire et jusqu'au Bordelais et de l'humidité du Languedoc aux Cévennes. Partout ailleurs, il fera sec. Demain, de belles éclaircies feront leur apparition sur la plupart des régions.

Ce jeudi, un front froid arrivera sur la France, apportant un ciel chargé et de la pluie au nord de la Loire jusqu'au Bordelais. Retour d'éclaircies par le nord-ouest en fin journée. Le vent matin apportera de l'humidité par ailleurs du Languedoc aux Cévennes sous forme de nuages bas et de pluie. L'ambiance s'annonce plus sèche et lumineuse partout ailleurs avec de belles éclaircies. Il fera doux, notamment au sud de la Loire.

Vendredi, les conditions météo vont s'améliorer sensiblement après quelques dernières gouttes matinales en Alsace. Brumes, brouillards et nuages bas seront tout de même nombreux à l'aube, cédant peu à peu la place aux éclaircies, surtout au sud de la Loire. Le Languedoc-Roussillon conservera tout de même un ciel très chargé et un peu de pluie. La grisaille sera plus compacte également en Bretagne avec des gouttes sur le Finistère. Le vent de sud soufflera fort sur les côtes bretonnes jusqu'au Cotentin. Une grande douceur régnera, en particulier au sud de la Garonne.

