L'info météo du jour Encore une journée froide

Il fera froid comme au cours d'un mois de mars aujourd'hui. Malgré tout, il fera plutôt beau, notamment ce matin. Dans la journée quelques giboulées avec du grésil, voire des flocons dès 400-500 m se déclencheront ici et là, plus particulièrement sur un large quart nord-est du pays. Quelques averses aussi des Alpes du Sud à la Corse. Demain le temps sera sensiblement le même.

Ce jeudi, nous serons encore sous l'influence d'une masse d'air bien froide sur la France et une bonne partie de l'Europe. Il gèlera encore fréquemment à l'aube, puis on peinera à dépasser franchement la dizaine de degrés en cours d'après-midi, soit un niveau de mois de mars. Côté ciel, le soleil dominera généralement en matinée, puis les cumulus prendront parfois un peu d'ampleur en journée. Quelques giboulées éparses se déclencheront ici et là notamment l'après-midi et sur un large quart Nord-Est du pays, avec localement du grésil, voire des flocons dès 400-500m à peine. Quelques averses aussi des Alpes du Sud à la Corse. Temps sec par ailleurs.

Quelle ambiance en cette fin de journée au plateau de #Valensole ?? ! Merci à Vincent Ghesquiere Photographie pour le partage ??#magnifiqueFrance #franceMagique pic.twitter.com/kl9RocJEQO — Florian (@Florian13640) April 14, 2021

Vendredi, la matinée s'annonce souvent lumineuse avant les développements nuageux. Quelques faibles giboulées ne seront pas exclues très localement en Alsace et Lorraine. On retrouvera une petite instabilité d'autre part en Auvergne et du Var à la Corse. En journée, le ciel se couvrira sur un large quart nord-est, alors que le soleil résistera à l'ouest. Gelées encore présentes mais en recul, toujours frisquet en journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net