L'info météo du jour Encore une journée maussade

Aujourd'hui le temps sera encore maussade sur la plupart des régions, des averses seront encore présentes. Des orages pourront même éclater au nord de la Seine et de l'Auvergne à la frontière italienne. Pour trouver l'été, il faudra se rendre sur le littoral méditerranéen.

Ce mercredi, les conditions resteront nuageuses et instables sur la plupart des régions avec des averses encore présentes, voire des orages au nord de la Seine et de l'Auvergne à la frontière italienne. Un temps plus sec et ensoleillé concernera le littoral méditerranéen. Encore un peu frais.

C’est décidé, je vais regarder mes vaches toute la journée j’avais prévu de faucher auj et ensiler vendredi mais @MeteoBretagne m ont fait peur ???? donc je regarde le soleil ??… ?? pic.twitter.com/NfGWgDi09s — Olivier Sourdin (@OSourdin) July 7, 2021

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net