L'info météo du jour Encore une journée pluvieuse dotée de vents forts

Encore une journée très perturbée par des pluies abondantes et un vent violent. Jeudi, il y aura une légère une accalmie même si la grisaille apportera quelques ondées, notamment sur les régions du bord de mer.

Ce mercredi, une nouvelle perturbation traversera la France d'ouest en est avec son lot de nuages et de pluies souvent abondantes. Les régions méridionales resteront à l'écart, au sec et sous quelques belles éclaircies. Le quart nord-ouest retrouvera des éclaircies entre deux averses sous un ciel de traîne assez actif. À noter un vent fort à violent sur une large moitié nord. Grande douceur pour tout le monde.

#Uncheminlessépare et pourtant : #colzatrèsdifférent!!!#frigo vide ou laissé ouvert?

On peut aisément constater que l’itinéraire technique depuis août n’a pas abouti au même résultat!



A suivre #Soufflet,

A enquêter @terresinovia ?

A vulgariser : je persiste! pic.twitter.com/sBfKHJ8hc9 — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) February 3, 2021

Jeudi, les intempéries auront enfin tendance à se calmer. La grisaille restera tout de même bien présente, apportant un peu de pluie de l'Aquitaine au Bassin Parisien et quelques ondées éparses des Charentes à la Bretagne jusqu'en Normandie. Du pourtour méditerranéen aux frontières de l'est, le temps s'annonce plus calme et plus sec malgré un ciel souvent nuageux. Davantage de soleil en Corse. Toujours très doux.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net