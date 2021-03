L'info météo du jour Encore une journée sous le signe de la pluie

Pauline Debris Terre-net Média

Encore une journée sous la pluie et la froid, de la neige est aussi possible dès 600 à 800 m. Seule solution pour échapper à ces conditions météo déprimantes, se rendre sur la façade Ouest où le soleil brillera ou dans le sud-est méditerranéen où le soleil sera accompagné de fort mistral et tramontane. Demain, la grisaille s'imposera quasiment partout et la pluie reviendra en journée au nord de la Seine jusqu'en Champagne. Les températures resteront froides.

Ce mercredi, le champ de pression restera élevé sur le pays (1 016 à 1 034 hectopascals de la Côte d'Azur à la Bretagne), mais cela n'empêchera pas une goutte froide de continuer à circuler avec de nombreux nuages, des averses ou pluies éparses, et aussi une grande fraîcheur. Seule la façade Ouest de la France restera à l'écart des averses, et de belles périodes ensoleillées s'y développeront. Du soleil il y en aura aussi sur le sud-est méditerranéen, toujours soumis à de très forts mistral et tramontane (80 à 100 km/h). Ailleurs donc : régime humide et très frais pour la saison, avec de la neige sur les reliefs dès 600 à 800 m environ. De gauche à droite: Trimasso, Kaulos et du blé chevignon.

Trimasso à passé l’épisode de froid sans aucun soucis

Kaulos est beaucoup plus poussif et de mon point de vue pas encore reparti

Chevignon à bien roussi mais sans trop de conséquences pic.twitter.com/aXH45PeS4d — Jojoy (@joypettini) March 17, 2021 Jeudi, la grisaille s'imposera quasiment partout. Quelques éclaircies tenteront de se développer près de l'océan jusqu'au sud de la Garonne et près de la Méditerranée. La pluie reviendra en journée au nord de la Seine jusqu'en Champagne. Quelques gouttes aussi du côté de l'Alsace et du sud des Alpes à la Corse, tournant en flocons à très basse altitude. Le vent de nord maintiendra un temps bien froid pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également