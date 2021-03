Irrigants de France Eric Frétillère réélu président

Mercredi 16 mars 2021, le conseil d'administration d’Irrigants de France a réélu Éric Frétillère (agriculteur en Dordogne) à sa présidence. Il est également co-fondateur et vice-président d’Irrigants d’Europe depuis 2018.

Selon un communiqué, Éric Frétillère, 59 ans « est agriculteur irrigant, installé en Dordogne depuis 20 ans sur une exploitation de 100 ha. Marié et père de 2 enfants, il est producteur de maïs. » C'est un homme engagé qui « exerce de nombreuses responsabilités syndicales et économiques locales » puisqu'il est « administrateur de la coopérative La Périgourdine, président du syndicat des irrigants et de l’Organisme unique Dordogne. » « Au niveau national, Éric Frétillère est entré au conseil d’administration de l’AGPM en 2011, dont il est membre du bureau depuis 2015, et administrateur d’Irrigants de France depuis 2011. En 2015, il avait été élu secrétaire-général adjoint d’Irrigants de France. Il est également co-fondateur et vice-président d’Irrigants d’Europe depuis 2018.

Lors de sa réélection, « Éric Frétillère est revenu sur l’actualité politique de la gestion de l’eau toujours aussi intense, avec plusieurs projets de textes réglementaires en cours, dont le projet de décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse, conclusion de plusieurs mois de travail et de négociations ardues. Il a réaffirmé l’implication d’Irrigants de France sur la défense de l’irrigation au côté des autres OPA que sont l’APCA, la FNSEA, les JA et la Coopération Agricole. "Quand on sait à quel point les conséquences du changement climatique seront importantes, il est essentiel que la France ait désormais une politique ambitieuse et pragmatique en matière de stockage de l’eau. Cela va faire partie des dossiers majeurs des prochains mois." a t-il déclaré. »

Félicitations à @EricFretillere qui a été réélu président d'Irrigants de France lors du CA du 16/3. L'#irrigation et la gestion de l'eau sont des enjeux majeurs pour faire face au #changementclimatique pic.twitter.com/y7H6pSXJ7y — AGPM (@agpm_mais) March 18, 2021

