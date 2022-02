L'info météo du jour Fréquentes gelées prévues samedi

Samedi, MeteoNews annonce un temps sec sur l'ensemble du pays et pas mal de gelées.

Ce vendredi, la perturbation traînera un peu le matin du sud de l'Alsace à la région Rhône-Alpes jusqu'aux Pyrénées en donnant un peu de pluie et des flocons dès 400-500 m sur les Vosges, le Jura et les Savoie, et un peu plus haut de l'Auvergne à la chaîne pyrénéenne. Les conditions s'amélioreront en journée sur ces régions avec le retour de belles éclaircies.

Partout ailleurs, le soleil prendra souvent l'avantage sur les stratus et cumulus. On notera la présence du mistral et de la tramontane. Retour des gelées au nord du front, assez doux l'après-midi.

Samedi, l'anticyclone garantira un temps sec en toutes régions. Quelques nuages bas localement tenaces traîneront à l'ouest, mais le soleil prendra le plus souvent les commandes du ciel parmi quelques cirrus et cumulus assez discrets. Froid à l'aube avec pas mal de gelées, mais plutôt doux en journée.

