L'info météo du jour Gelées fréquentes samedi matin

L'hiver a fait son grand retour ce vendredi avec de la neige sur de nombreuses régions. Les températures sont en chute libre.

Ce vendredi, un temps franchement hivernal s'imposera sur le pays et plus particulièrement sur les deux-tiers est du pays. Il neigera fréquemment du nord de la Seine au Massif Central jusqu'en région Rhône-Alpes et jusqu'aux régions du nord-est. Les régions situées au nord de la Seine et l'Auvergne seront plus exposées avec une couche au sol pouvant atteindre 5 cm, localement jusqu'à 10 cm, et davantage en montagne. Il faudra en prime compter sur un fort vent de nord sur ces secteurs.

Je pose ça là pic.twitter.com/42vgpFrzTl — Antoine Thibault (@AgriSkippy) April 1, 2022

À l'ouest et au sud, moins d'intempéries sous un ciel variable pouvant donner au pire une petite ondée. Attention au mistral et à la tramontane qui souffleront très violemment. Il fera très froid pour la saison.

Samedi, un temps gris et quelques résidus faiblement neigeux s'étaleront des Pyrénées au Massif Central jusqu'au nord des Alpes et à la frontière allemande dans une atmosphère très froide et hivernale. Des éclaircies se montreront près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront très violemment. Le soleil prendra l'avantage d'autre part de la façade atlantique à l'est de la Bretagne jusqu'au Cotentin, alors que quelques giboulées de grésil ou neige fondue concerneront la Haute-Normandie, la Somme et le Pas-de-Calais. A noter un peu de pluie sur le Finistère. Les températures seront hivernales avec des gelées encore faibles mais fréquentes.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net