L'info météo du jour Grande douceur sur tout le pays malgré des perturbations actives

Mardi, des perturbations seront présentes sur les trois-quarts nord du pays et il y aura beaucoup de vent sur le quart nord-ouest. Les températures seront douces. Mercredi, une nouvelle perturbation se présentera sur le front ouest.

Ce mardi, les perturbations continueront de défiler sur les trois-quarts nord du pays, apportant un ciel très chargé voire couvert et souvent pluvieux. Il faudra aussi compter sur pas mal de vent sur le quart nord-ouest. Les régions méridionales resteront à l'écart et profiteront de belles éclaircies depuis le Pays Basque jusqu'au pourtour méditerranéen et au sud des Alpes. Grande douceur sur toutes les régions.

Alors petit #pois,tu te prépares à devenir grand. pic.twitter.com/UigirYAh2d — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) February 2, 2021

Mercredi, une nouvelle perturbation traversera la France d'ouest en est avec son lot de nuages et de pluies souvent abondantes. Les régions méridionales resteront à l'écart, au sec et sous quelques belles éclaircies. Le quart nord-ouest retrouvera des éclaircies entre deux averses sous un ciel de traîne assez actif. À noter : un vent fort à violent sur une large moitié nord. Températures très douces encore pour tout le monde.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net