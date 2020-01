L'info météo du jour Grésil, vent, neige fondue au programme de ce mardi

Le temps se rafraîchit ce mardi sous un ciel de giboulées dans une ambiance venteuse.

Ce mardi, la perturbation nous quittera par l'est en matinée, laissant place à un ciel de traîne actif, occasionnant des giboulées fréquentes. Du grésil tombera assez fréquemment, notamment du quart nord-est à la Normandie. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu également sous ces giboulées. Le ciel restera très encombré sur les massifs où la limite pluie-neige descendra jusqu'à 500-800 mètres. À noter que le vent soufflera souvent en fortes bourrasques, entre 60 et 80 km/h en général. Le temps sera plus sec près de la Méditerranée malgré des voiles et là aussi beaucoup de vent entre Corse et continent. Les températures sont en baisse, mais restent légèrement au-dessus des moyennes de saison.

Ce matin, averses de neige fondue...



Pensées pour mes vaches, bien au chaud dans la paille



Pensées pour les réfugiés, les SDF qui doivent souffrir de ce temps... pic.twitter.com/rXeaJ9MJg7 — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 28, 2020

Mercredi, le temps sera souvent nuageux encore sur le pays. Pluies et averses se déclencheront ainsi des Charentes jusqu'aux Alpes ainsi qu'en Lorraine et Alsace. Un caractère instable sera encore possible par endroits mais moins marqué que la veille, et la neige tombera sur les massifs dès 700 à 1 000 mètres environ, voire localement en neige fondue, roulée ou grésil en plaine le matin. Quelques belles éclaircies entre les averses, et temps relativement plus sec sur l'ouest, le sud-ouest voire le midi méditerranéen. Les températures seront en légère hausse et généralement supérieures aux valeurs de saison. Vent d'ouest encore sensible mais en atténuation par rapport à la veille, 30 à 50 km/h en général, davantage sur la côte d'Opale et surtout entre Corse et continent.

