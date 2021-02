L'info météo du jour Grisaille et bruines sur une large partie Nord, beau temps au Sud

Ce matin, des nappes de grisaille et des quelques bruines pourront faire leur apparition sur la moitié nord du pays, des éclaircies se développeront au cours de la journée. Il y aura des averses de la Bretagne aux Pays de la Loire mais à l'inverse, il fera très beau sur la moitié sud. Jeudi, le temps s'annonce humide sur une grande partie de l'Hexagone.

Ce mercredi, de fréquentes nappes de grisailles se forment en matinée sur la moitié Nord, entre brouillards ou nuages bas. Quelques bruines éparses seront possibles sous ces nuages, tandis que des averses se déclencheront de la Bretagne aux Pays de la Loire. Quelques grisailles aussi tout le long de la vallée du Rhône et sur le Limousin notamment. Des éclaircies se développeront en cours de journée sur la moitié Nord, mais des averses éparses seront possibles ici et là, sous un vent de sud-ouest parfois assez fort. Il fera souvent très beau sur la moitié Sud malgré quelques voiles d'altitude. Il ne gèlera pas en général à l'aube, et il fera très doux en journée : valeurs de fin mars en moyenne, voire de début avril dans le Sud-Ouest avec près de 20 degrés attendus.

Jeudi, un front froid arrivera sur la France, apportant un ciel chargé et de la pluie au nord de la Loire jusqu'au Bordelais. Retour d'éclaircies par le nord-ouest en journée. Le vent du matin apportera de l'humidité par ailleurs du Languedoc aux Cévennes sous forme de nuages bas et de pluie. L'ambiance s'annonce plus sèche et lumineuse partout ailleurs avec de belles éclaircies. Il fera doux, notamment au sud de la Loire.

