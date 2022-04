L'info météo du jour Grisaille et pluie sur la plupart des régions samedi

MeteoNews prévoit une dégradation des conditions climatiques pour la plupart des régions samedi.

Ce vendredi, le temps devrait rester assez calme dans l'ensemble bien que devenant plus nuageux en journée. Une relative douceur persiste. Samedi, les conditions vont se dégrader sur la plupart des régions avec grisaille et pluie, voire des orages du Pays Basque au Golfe du Lion, pouvant donner d'importantes quantités de précipitations.

L'huile et la farine 2022 [EN COURS ] pic.twitter.com/BhK14N6qcM — marianne ranque (@laranquette) April 22, 2022

Le vent marin soufflera fort près de la Méditerranée. Le temps restera relativement plus sec et lumineux près des côtes de la Manche et le long des frontières du nord-est. Relativement doux surtout au nord de la Loire, mais plutôt frais dans le sud-ouest.

