L'info météo du jour Grisailles au nord et soleil au sud

MeteoNews prévoit un ciel très changeant dans le nord de la France. En revanche, il fera très beau dans le sud. Les températures, en légère hausse, se rapprochent des valeurs de saison.

Ce lundi, les bancs de grisailles seront nombreux dès le matin sur la moitié nord notamment. Quelques gouttes éparses tomberont parfois sous ces nuages. ceux-ci se morcelleront plus ou moins en cours de journée, mais on gardera un ciel très changeant, avec quelques ondées ou pluies éparses ici et là. Ces averses prendront même un caractère orageux de la Lorraine à l'Alsace, voire au nord du Jura.

Petit déjeuner en terrasse pour ce lot ??????

Et c'est l'heure pour nous aussi !



Belle journée à tous !

Profitez bien et prenez soin de vous !#ceuxquifontlelait #ceuxquifontlagriculture #onvousnourrit #FrAgTw pic.twitter.com/4b7hYTEDwl — ??Marie Andrée Luherne?????????????? (@MaLuherne56) August 29, 2021

Il fera en revanche encore très beau dans le sud, hormis un ciel plus variable sur les Alpes, et un risque d'ondée orageuse de la Corse aux Pyrénées-Orientales. Températures en légère hausse, se rapprochant des valeurs de saison.

