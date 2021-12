L'info météo du jour Grisailles et brouillards toujours au programme

Les grisailles seront tenaces encore ce jeudi et vendredi notamment sur la moitié nord de la France.

Ce jeudi, l'anticyclone restera bien présent et se renforcera encore avec des pressions de 1030 à 1040 hPa. La situation n'évoluera donc que très peu avec encore une fois beaucoup de grisailles sur toute la moitié nord, de la Normandie à l'Alsace, du Val de Saône à l'Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que sur les plaines du sud-ouest en matinée, à l'exception des massifs dès 800 m d'altitude. Ailleurs, le soleil sera plus généreux et pourra parfois chasser les grisailles l'après-midi du côté du Centre, de la Bourgogne ou du Limousin. Les températures seront plutôt douces, sauf localement sous les grisailles tenaces où il fera très frais.

Vendredi, les conditions changeront très peu, avec de puissantes hautes pressions centrées sur la France. Les grisailles et brouillards resteront assez fréquents notamment en matinée, même si de belles éclaircies pourront généralement percer en cours de journée un peu partout. On attend toutefois un temps gris une bonne partie de la journée des Hauts-de-France à la Normandie et jusqu'en Beauce. Les grisailles seront aussi parfois tenaces sur le Languedoc.

Les températures aussi seront sans grand changement, avec quelques gelées essentiellement du Jura à Rhône-Alpes-Auvergne et jusqu'en Aquitaine, puis il fera relativement doux par endroits en journée, plus frais sur le flanc est.

