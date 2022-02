L'info météo du jour Grisailles généralisées vendredi

Grisailles et nuages bas seront encore au programme des prochains jours. Les températures restent quant à elles douces.

Ce jeudi, les hautes pression influenceront les conditions météo sur l'ensemble du pays. Le temps y sera globalement calme et sec mais avec encore une fois beaucoup de grisailles et de nuages bas sur une large moitié nord du pays, nuages qui ne devraient pas évoluer de la journée avec peu d'espoirs d'éclaircies.

Éclaircies toutefois sur la Bourgogne et l'Auvergne, tout comme de la Franche-Comté à l'Alsace. Vers la Manche et au nord de la Seine, des bruines resteront possibles. Au sud, le soleil sera plus généreux bien que souvent voilé en dehors de quelques poches de grisailles vers le lyonnais ou le sud-ouest. Les températures seront douces avec des gelées matinales essentiellement cantonnées à la Haute Provence et aux Alpes.

Vendredi, journée de grisailles assez généralisée, avec des bruines ou pluies faibles sur la plupart des régions dès le matin. Un front froid abordera le quart Nord-Ouest à la mi-journée, avec de nouvelles pluies qui progresseront vers le Poitou, le Centre et le quart Nord-Est en fin de journée. Un net rafraîchissement accompagnera cette perturbation, mais des éclaircies reviendront à l'arrière. Le temps restera sec dans le quart Sud-Est avec des voiles et du soleil. À noter que le vent se renforcera sur la moitié nord (60 km/h, 70 ou plus sur les côtes). Il fera encore doux avant la chute après le passage du front.

