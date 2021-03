L'info météo du jour Humidité, grisaille et nuages bas au menu du jour

Cette journée sera humide. Grisaille et nuages bas rythmerons la matinée d'une grande partie du pays. Au cours de la journée, les nuages bas se dissiperont au profit d'éclaircies ou d'un soleil voilé. Il fera frais sur l'ensemble du territoire. Sur les régions du nord-est jusqu'à la Seine, il faudra composer avec des nuages bas mardi.

Ce lundi, l'humidité restera bien présente sur l'ensemble du pays avec beaucoup de grisailles et nuages bas le matin, du sud-ouest aux Hauts de France, au Grand Est au Val de Loire et au Centre en passant par le bassin parisien. Ces nuages bas se dissiperont en journée au profit d'éclaircies ou d'un soleil voilé, mais pourront se montrer plus tenaces près des frontières belges et allemandes. Soleil en Méditerranée mais avec encore pas mal de vent, notamment une forte Tramontane. Frais dans l'ensemble avec petites gelées locales le matin.

Devinez qui étale du lisier ce matin pour bien accueillir tous nos amis citadins venus pour le confinement ? ?? pic.twitter.com/tMBuwwEzxp — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 22, 2021

Mardi, les conditions anticycloniques se poursuivront, permettant au soleil de briller sur la moitié sud et les régions de l'ouest jusqu'en Normandie. Il faudra en revanche compter sur de nombreux nuages bas sur les régions du nord-est jusqu'à la Seine, en particulier l'après-midi où lac grisaille s'annonce compacte. Températures proches des chiffres de saison avec encore des gelées blanches matinales assez étendues.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net