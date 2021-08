L'info météo du jour Baisse des températures sur une partie de la France

Si le beau temps devrait perdurer dans le sud de la France, une baisse des températures est à attendre ce lundi 16 août, en lien avec un flux océanique un peu instable.

Ce lundi, les conditions vont se dégrader au retour d'un flux océanique faiblement instable. Nuages et averses se produiront surtout des Pyrénées aux Alpes jusqu'aux frontières du nord-est et jusqu'au Pays de Caux.

Le temps sera plus sec et lumineux des Charentes à la Bretagne jusqu'au Calvados. Le soleil résistera près de la Méditerranée. Baisse sensible du thermomètre, globalement assez frais.

Levé du soleil ?? sur un andain de #paille2021 bourguignon.

Quel rendement/ha @OlivierCOSTE2 pour ce #MMS2021?



On parle peu de cette exportation massive vers les zones d’utilisation

1/4 pic.twitter.com/CWmZbDMJlu — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) August 16, 2021

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net