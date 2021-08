L'info météo du jour Instabilité au Nord, soleil au Sud

Ce lundi, l'instabilité restera de mise au nord de la Loire avec des averses et encore des orages qui éclateront au nord de la Seine. Les averses seront plus rares et faibles vers l'océan. Sur la moitié sud, les conditions s'annoncent plus sèches et lumineuses, voire ensoleillées du Pays basque aux Alpes jusqu'en Méditerranée. Thermomètre toujours un peu court pour la saison.

La moisson c’est terminée hier tard dans la nuit !

Un peu particulière cette année avec un climat perturbé !

mais c’est le lot de tout agriculteur quand on travaille avec le vivant. pic.twitter.com/nHbEg6jrXP — Etienne Agri (@agrikol) August 2, 2021

Mardi, le temps restera perturbé sur une large moitié nord avec nuages et pluies ou averses une bonne partie de la journée dans une ambiance fraîche pour la saison. Le temps s'annonce plus sec du sud de la Garonne à la frontière italienne, partiellement nuageux. L'astre du jour brillera largement près de la Méditerranée parmi quelques cumulus et cirrus.

