L'info météo du jour Instabilité et humidité pour vendredi

Les averses et pluies orageuses seront au programme de ce jeudi et vendredi sur l'ensemble du pays. Les températures seront en baisse.

Ce jeudi, les pluies ou averses orageuses progresseront un peu vers l'est du pays, n'épargnant que les Vosges et l'Alsace jusqu'à la vallée du Rhône et à Paca. Les pluies resteront copieuses le matin autour des Cévennes notamment et l'intérieur du Languedoc-Roussillon. Les orages seront parfois forts également en journée entre les Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, le Centre et en remontant jusqu'en Lorraine, un peu plus modérés en Bretagne et Pays de la Loire, tout comme sur les Alpes frontalières. Les températures seront en baisse mais encore clémentes voire chaudes par endroits.

22h30

90 mm



Je viens de faire un tour en voiture...mon tournesol semble encore debout dans les phares !!!

Quand au semis de colza ???? pic.twitter.com/wocqwn8h4K — Patrick Darot (@PatrickDarot) September 8, 2021

Vendredi, le flux de sud-ouest amènera encore pas mal d'instabilité et d'humidité avec un ciel nuageux et des averses sur l'ensemble du pays, de la Bretagne à la moyenne vallée du Rhône, de l'Alsace aux Pyrénées. Ces averses seront parfois ponctuées de coups de tonnerre, notamment sur le centre et le nord-est, avec un temps bien maussade de la Bourgogne aux Vosges. Il fera plus sec vers le sud-est et sur la Bretagne l'après-midi. Les températures seront en baisse.

