L'info météo du jour Instabilité sur la moitié sud de la France vendredi

Les nuages seront fréquents ce jeudi sur la moitié nord et ouest de la France. Vendredi, c'est la moitié sud qui sera soumis à un temps instable.

Ce jeudi, nous serons situés sur un léger marais barométrique. Celui-ci engendrera quelques voiles et cumulus en cours de journée, plus fréquents sur la moitié nord et ouest du pays, et qui pourront très localement donner une ondée éparse ici ou là d'ici le soir.

Le soleil percera toutefois également assez largement aux quatre coins du pays, et notamment sur la moitié sud et la façade est malgré des voiles parfois nombreux.

Les températures dépasseront souvent les 25 degrés à l'exception des régions proches de la Manche, et il fera jusqu'à 30 degrés dans la façade Est ou le Sud-Ouest. Cette barre de la forte chaleur sera dépassée en Rhône-Alpes, et il fera plus de 35 degrés une nouvelle fois en Provence. Le vent sera relativement faible en moyenne.

Rebonjour les #Twittos,

Pas un pet de rosée dans les @_MissBetter .

Les betteraves terminent juillet 2022 avec même pas 10 mm de pluie et vont démarrer Août par une #canicule2022 .

Dommage c'était plutôt bien parti au printemps. @Tereos @Cultures_sucre pic.twitter.com/RuHuvUyb8n — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) July 28, 2022

Vendredi, une petite anomalie d'air froid en altitude occasionnera de l'instabilité sur la moitié sud du pays. Le ciel s'annonce assez nuageux dans l'ensemble, occasionnant des averses orageuses dès le matin, se renforçant quelque peu dans l'après-midi, surtout sur le quart sud-est. Ces averses orageuses déborderont parfois jusqu'au littoral méditerranéen.

Temps plus sec sur la moitié nord avec de belles éclaircies, voire un temps très ensoleillé près des côtes de la Manche jusqu'en Bretagne. Chaleur modérée, mais lourde.

