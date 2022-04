L'info météo du jour Instabilité sur le centre de la France ce lundi

Le temps sera instable ce lundi sur la partie centrale de la France. Mardi, les conditions seront plus sèches et ensoleillées.

Ce lundi, l'instabilité va rester prépondérante sur un axe central du pays entre les Pays de la Loire, le Centre, la Bourgogne et jusqu'en Franche-Comté, Rhône-Alpes ou encore Lorraine ou Alsace. Les averses y seront parfois soutenues et orageuses.

Ailleurs, le ciel sera également partagé entre nuages et éclaircies, mais les ondées y seront plus rares et faibles a priori. Les températures seront assez proches des valeurs de saison.

Les premiers tours de semoir pour le maïs ?? grain 2022 sont fait , démarrer, ne pas démarrer le semi pas toujours simple de savoir si c’est le bon choix ?? #ceuxquifontlagriculture #maïs2022 pic.twitter.com/iDTCxTuOFs — Thibaut ferme du chapelais (@ThibautGiraud1) April 24, 2022

Mardi, les conditions vont s'améliorer à la faveur d'une hausse du champ de pression. Quelques averses se produiront encore entre la Lorraine, l'Alsace et le Dauphiné en passant par le Lyonnais, les Savoie et le Jura. Ailleurs, le temps s'annonce sec et plus ensoleillé, en particulier près de l'océan et de la Méditerranée. Les températures seront à peu près de saison, ambiance plutôt douce tout de même vers l'ouest et le sud.

