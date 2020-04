L'info météo du jour Jeudi, les températures seront chaudes pour la saison

Jeudi, le soleil brillera sur une large partie du pays entraînant des températures chaudes pour la saison.

Ce mercredi, un temps ensoleillé concernera la moitié nord, tout au plus un peu voilé de la Bretagne au Berry jusqu'au Jura. Plus au sud en revanche, un temps souvent humide et instable s'imposera, en particulier du sud-ouest au Cantal ainsi qu'en Corse où ces pluies prendront un caractère assez continu. Il s'agira plutôt de quelques averses orageuses de l'Auvergne à la moyenne vallée du Rhône, alors qu'un temps plus sec et lumineux concernera les Alpes, le Lyonnais ou encore la région Paca. Il fera assez chaud et lourd du Dauphiné à la moitié nord, mais assez frais au sud de la Garonne.

Sans vouloir narguer ceux qui attendent la pluie??

On arrive à la 75 ème heure de pluie consécutive et régulière.... Soit une moyenne de 0.4mm/h

Une aubaine ?? ?? ?? !!! pic.twitter.com/subB866nmP — Kabac Frédéric (@Fred13105) April 22, 2020

Jeudi, le soleil brillera encore très largement sur la moitié nord malgré quelques petits passages nuageux de la Bretagne aux Charentes jusqu'au Jura. L'astre du jour brillera aussi des Alpes aux bords de la Méditerranée, un peu moins en Corse où nuages et ondées pourront s'attarder, surtout sur le sud de l'île. Des Pyrénées au Massif Central, de l'humidité s'attardera, occasionnant des averses et des orages surtout dans l'après-midi. Un temps chaud pour la saison régnera, davantage de saison dans le sud-ouest.

