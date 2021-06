L'info météo du jour Un jeudi nuageux, humide et instable

Pauline Debris Terre-net Média

Le mauvais temps persistera encore sur de nombreuses régions, et des pluies et des orages sont encore possibles. Il fera toujours beau sur le pourtour méditerranéen. Les éclaircies gagneront du terrain par la côte ouest au cours de la journée. Demain, il fera gris et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au Bassin Parisien. Pluies aussi sur l'est. Ailleurs le temps sera plus sec.

Ce jeudi, un temps bien nuageux, humide et instable persistera encore sur de nombreuses régions, en particulier des Pyrénées à la Lorraine avec des pluies ou averses parfois ponctuées de coups de tonnerre. De l'Alsace à la région Rhône-Alpes, des orages éclateront en journée, localement forts. Soleil en revanche près de la Méditerranée. Les éclaircies gagneront du terrain par ailleurs du Bordelais aux côtes de la Manche. Ambiance globalement assez fraîche. Un congestus dont seul la partie haute est éclairée. La base est sous l'ombre des autres nuages ;). — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 23, 2021 Vendredi, une perturbation associée à la dépression britannique apportera un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche jusqu'au Bassin parisien. Quelques pluies traîneront d'autre part entre la Lorraine et l'Alsace. Un temps plus sec s'imposera sur les autres régions, souvent lumineux voire ensoleillé, surtout des Landes à la Méditerranée. Thermomètre un peu juste pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

