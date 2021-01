L'info météo du jour Journée maussade voire pluvieuse

Beaucoup de pluie sur l'ensemble du pays ce vendredi, de la neige dans le Massif Central et des températures en baisse... bref une veille de week-end pour le moins morose.

Ce vendredi, une nouvelle perturbation très active s'étendra de la Nouvelle Aquitaine aux Ardennes puis aux Alpes en cours de journée, donnant des passages pluvieux fréquents et parfois soutenus, parfois mêlés d'orage et de grésil vers le Limousin, les Charentes et la Gironde, de neige sur le Massif Central.

Franche dégradation en cours de journée sur le sud-est également avec de fortes pluies abondantes sur le Var et les Alpes Maritimes l'après-midi. Maussade aussi dans le nord-est alors qu'un léger répit se dessinera par le nord-ouest du pays. Les températures seront en baisse.

