L'info météo du jour Jusqu'à 120 km/h aujourd'hui près des côtes de la Manche ou de l'Atlantique

Un nouveau coup de vent touche les deux-tiers nord de la France ce jeudi. Les rafales atteindront près de 80 km/h, et sur les littoraux de la Manche et de l'Atlantique, elles approcheront les 100 à 120 km/h voire plus sur les caps.

Ce jeudi, une nouvelle forte dégradation intéressera la France d'ouest en est. Pluies et vents fort seront en effet présents sur un grand nombre de régions, notamment au nord d'une ligne Bordeaux - Lyon. Les rafales approcheront les 70 à 80 voire 90 km/h dans les terres, et jusqu'à 120 près des côtes de la Manche ou de l'Atlantique. Un régime d'averses prendra la relève sur le quart nord-ouest l'après-midi, tandis que les gouttes atteindront les Alpes voire une partie de la Provence. Les températures seront douces pour la saison. Peu de gens savent quel bonheur c'est de retourner dans les champs après l'hiver.



Voir comment tout a poussé, sortir, prévoir...



La vie, la vraie !#jeudiphoto pic.twitter.com/F2gpHwnCxv — Antoine Thibault (@AgriSkippy) February 13, 2020 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

