L'info météo du jour L'anticyclone recule, des nuages et quelques pluies arrivent au nord de la Loire

Aujourd'hui, l'anticyclone recule tout en protégeant encore les régions situées au sud de la Loire jusqu'à la frontière allemande, ou le soleil brillera après un petit épisode nuageux le matin. En revanche, au nord de la Loire, les passages nuageux se multiplieront. Ils apporteront quelques pluies de la Bretagne à la frontière Belge. Vendredi, la perturbation progressera vers les régions de l'Est et il pleuvra sur une large partie du pays.

Ce jeudi, l'anticyclone reculera mais protégera encore les régions situées au sud de la Loire jusqu'à la frontière allemande où le soleil continuera de briller malgré un voile nuageux s'épaississant progressivement. Des stratus stagneront le matin sur le pourtour du Golfe du Lion et une partie de la Provence, avec une dissipation parfois difficile en journée. Les passages nuageux se multiplieront en revanche au nord de la Loire à l'arrivée d'un front atténué qui apportera quelques pluies éparses de la Bretagne à la frontière Belge. Il fera toujours très doux, mais le thermomètre amorcera une baisse par le Nord-Ouest.

Vendredi, la perturbation de la veille progressera très lentement vers les régions de l'Est. Il pleuvra de la Lorraine au Centre le matin, puis de l'Alsace à l'Auvergne l'après-midi. Les pluies se renforceront en arrivant de la Franche-Comté au Haut-Rhin en cours de soirée. Quelques averses seront encore possibles sur le Bassin parisien également, sous un ciel assez variable au nord de la Loire et dans le Sud-Ouest. Ciel voilé mais encore très lumineux à ensoleillé sur une bonne moitié Sud et Sud-Est notamment. Le mercure poursuivra sa baisse sur la moitié Nord, mais restera très agréable sur la moitié Sud du pays.

