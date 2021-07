L'info météo du jour L'automne au Nord, l'été au Sud

Le temps sera plutôt instable sur la moitié nord du pays aujourd'hui. Des averses et orages sont possibles notamment du quart Nord-Est aux Alpes. Toujours du soleil sur la Méditerranée. Demain, le ciel sera nuageux et des pluies pourront tomber des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Normandie et au quart Nord-Est.

Ce mardi, le temps restera bien nuageux, humide et instable sur une large moitié nord. Pluies et averses éclateront fréquemment en journée, voire des orages du quart nord-est aux Alpes. Les régions méridionales resteront privilégiées sous un soleil dominant parmi quelques cumulus et cirrus. Plutôt frais en journée, sauf vers la Méditerranée où une chaleur de saison s'imposera.

Mercredi, un ciel souvent nuageux s'imposera sur pratiquement tout le pays, donnant encore quelques pluies ou averses des Pyrénées aux Alpes jusqu'en Normandie et au quart Nord-Est. Un temps plus sec et lumineux s'imposera du Pays Nantais aux Landes et surtout près de la Méditerranée. Thermomètre encore juste pour la saison en journée.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net