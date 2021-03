L'info météo du jour L'Est sous la grisaille, des éclaircies dans le reste du pays

Pauline Debris Terre-net Média

La grisaille restera bien compacte des frontières du nord-est au centre jusqu'à la Plaine de la Limagne et le Lyonnais, accompagnée de quelques gouttes le matin. De larges éclaircies apparaîtrons au nord de la seine et il fera beau dans le sud. Samedi, la journée sera placée sous le signe du soleil, malgré quelques possibles averses près de la Méditerranée et des Pyrénées. Il fera frais, voire froid avec de possibles gelées matinales vers le nord-est.

Ce vendredi, la grisaille restera bien compacte des frontières du nord-est au centre jusqu'à la Plaine de la Limagne et le Lyonnais, donnant quelques gouttes le matin. Les stratus se déchireront en revanche sur le nord-est et de larges éclaircies se dessineront au nord de la Seine. Sur les régions méridionales, le soleil fera de belles apparitions, un peu moins sur les Pyrénées où quelques ondées menaceront. Net refroidissement par le nord. Oh j'aime avoir ces petites surprises le matin #CeuxQuiFontLeLait #FrAgTw pic.twitter.com/XlkJvDetUD — an-so (@jegat5) March 5, 2021 Samedi, le soleil brillera dans un ciel tout bleu sur les trois quarts du pays. De l'humidité s'invitera en revanche près de la Méditerranée jusqu'au Dauphiné et aux Pyrénées avec des passages nuageux nombreux porteurs d'averses. La bise de nord-est soufflera sensiblement au nord de la Loire. Gelées localement fortes le matin vers le nord-est, fond de l'air encore très frais voire froid en journée. Plus tempéré sur les régions méridionales. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

