L'info météo du jour Lundi : instabilité à l'Est

Il fera majoritairement beau et sec sur l'Hexagone mais de l'instabilité à caractère orageux se développera encore de l'Alsace à la région Rhône-Alpes-Auvergne. Quelques averses verront le jour en Corse, et de la Bretagne au Cotentin. Demain, encore un peu d'instabilité de l'Est jusqu'en Corse, ailleurs il fera beau.

Ce lundi, les conditions changeront peu, avec un temps relativement sec sur les deux-tiers du pays, mais de l'instabilité se développera encore de l'Alsace à Rhône-Alpes-Auvergne et jusqu'aux Alpes du Sud, en prenant un caractère orageux parfois fort l'après-midi. Quelques averses également en Corse, plus rares encore de la Bretagne au Cotentin. Par ailleurs le ciel alternera entre de larges périodes ensoleillées le matin et quelques passages nuageux l'après-midi. Températures très confortables et proches des valeurs de saison, très chaudes uniquement dans le Midi.

Mardi, de l'instabilité traînera le long des frontières de l'est jusqu'en Corse où des averses localement orageuses éclateront, surtout dans l'après-midi. Ailleurs, l'astre du jour conservera l'avantage et brillera parmi quelques cumulus et cirrus. Une chaleur estivale modérée enveloppera l'ensemble du pays.

