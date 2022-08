L'info météo du jour L'instabilité gagne les régions de l'ouest et du centre-est mardi

Après une journée de lundi estivale, celle de mardi sera marquée par l'instabilité surtout à l'ouest et dans le centre-est du pays.

Ce lundi sera une nouvelle journée estivale. Le soleil s'imposera sur l'ensemble du pays parmi quelques bancs de cirrus et des cumulus qui se formeront ici ou là dans l'après-midi, surtout au nord de la Seine et sur les massifs. Le ciel prendra un aspect plus menaçant dans l'après-midi et en soirée au sud de la Garonne, tournant à l'orage. La petite bise de nord-est persistera au nord de la Loire. La chaleur restera de mise, forte au sud et à l'ouest.

Facile à localiser l'ensileuse, il suffit de regarder le nuage de poussière ?????? pic.twitter.com/jefFDAe9uZ — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) August 29, 2022

Mardi, l'instabilité gagnera également les régions de la moitié nord. Des averses seront déjà présentes ici ou là le matin entre les Pays de la Loire, la Touraine et le Limousin ou encore le Poitou-Charentes. Ailleurs, le temps sera encore sec et souvent ensoleillé ou lumineux.

Dans l'après-midi, les averses et les orages gagneront les régions du centre-est, de l'Auvergne aux Alpes en passant par le Lyonnais, le Val de Saône et le Jura mais aussi plus localement la Bourgogne ainsi que les Cévennes. L'ambiance sera estivale sur l'ensemble du pays avec souvent 27 à 32 degrés du nord-ouest au sud-est.

