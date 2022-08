L'info météo du jour L'instabilité progresse de l'ouest vers l'est

La pluie présente sur l'ouest du pays ce jeudi se décalera à l'est lors de la journée de vendredi.

Ce jeudi, le soleil offrira encore une belle résistance sur la moitié est du pays parmi quelques petits cirrus et cumulus plutôt discrets. Les conditions se dégraderont dès le matin en revanche sur les régions de l'Ouest avec un ciel très nuageux à couvert donnant de la pluie. En journée, des orages pourront se développer des Pyrénées au Massif Central jusqu'aux Hauts-de-France à l'avant du front froid. Il fera encore très chaud sur les régions ensoleillées, jusqu'à 32-34 degrés, alors que le thermomètre perdra quelques degrés par l'ouest.

C'est parti pour le #colza2023 dans de très bonnes conditions après les orages de la semaine dernière. pic.twitter.com/ySLhjHAnHr — Gaec du Haut-Sundgau (@GSundgau) August 25, 2022

Vendredi, l'instabilité se décalera un peu sur le flanc est du pays, avec quelques averses qui se déclencheront du quart nord-est jusqu'au sud-ouest, mais elles seront généralement faibles. Instabilité orageuse plus marquée en revanche sur les Alpes. De belles éclaircies se développeront également par moments, et le temps s'annonce plus sec sur les régions de l'Ouest. Il fera encore très chaud sur le pourtour méditerranéen avec près de 32-35 degrés, mais les températures baisseront par ailleurs et retrouveront un niveau de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net